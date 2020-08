Tartu ülikooli professoriks valiti maailma üks juhtivamaid e-valitsemise eksperte Robert Krimmer.

Tartu ülikooli CITIS-e tehnoloogiauuringute vanemteaduri ja Euroopa teadusruumi õppetoolide (ERA Chair) projektijuhi Mihkel Solvaku sõnul on Robert Krimmer e-valimiste valdkonnas üks maailma juhtivamaid teadlasi. «Tema liitumine Tartu ülikooliga ja loodav teadusrühm annab meile võimekuse rääkida kaasa valitsemise digiarengus Eestis ja Euroopas,» märkis Solvak. Ta tõi näiteks, et masinõppe ja tehisintellekti lahenduste oskuslik kaasamine võimaldaks Eestil esimesena maailmas arendada välja järgmise põlvkonna e-teenused, mille puhul võetakse arvesse teenusekasutaja kogemust ja ennustatakse tema tulevasi vajadusi.

Uue teadusrühma tegevust rahastatakse Euroopa Liidu raamprogrammist «Horisont 2020» Euroopa teadusruumi õppetoolide (ERA Chair) meetme raames. Selle eesmärk on luua võrdsed tingimused teadustööks ja innovatsiooniks Euroopa teadusruumis, tuues väljapaistvaid teadlasi asutustesse, millel on selge potentsiaal tipptasemel teadustööks.

Robert Krimmer on nõustanud eksperdina digipöörde teemal paljusid rahvusvahelisi organisatsioone, nt Euroopa Nõukogu, OSCE, UNESCO, Euroopa Komisjon, WHO; rahvusvahelise teadusajakirja Government Information Quarterly kaastoimetaja, kümnete raamatute ja teadusajakirjade erinumbrite autor või toimetaja; õpetanud Viini Majandus- ja Ärijuhtimise ülikoolis, Hagenbergi Rakendusteaduste ülikoolis, Doonau ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis; kirjutanud umbes 200 teadusartiklit, teda on tsiteeritud üle 1300 korra.