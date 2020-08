Karlova Kodukohvikute päeval avatakse Vaimse Tervise kohvik

Et kohviku külastajad oskaksid oma päevamenüüsse lisaks kosutavale toidule teadlikult valida ka midagi vaimse heaolu toetamiseks, leiab pargis pakutavast muuhulgas parema une, väiksema stressi ja puhkuse oma mõtetest. Lisaks saavad külastajad ennast kurssi viia võimalusega olla üks nendest eestlastest, keda koolitatakse vaimse tervise esmaabi andjateks. Kohvikus on ka raamatunurk ning lahendamiseks põnevad testid.

Kohviku üks eestvedajaid, projekti Stand Up For Your Mind ja Peaasi.ee projektijuht Minna Sild rõhutab, et vaimsest tervisest rääkimisel ei tohiks unustada huumorit, kuna sõbralik nali võib mõjuda väga tõhusa pingeleevendajana. «Ka Euroopa kultuuripealinna projekti käigus plaanime rääkida vaimse tervise teemadel läbi huumoriprisma ning panustada Lõuna-Eesti psühholoogilise keskkonna veelgi hoolivamaks muutmisesse. Laupäevane pargikohvik on meie jaoks üks mitmetest olulistest eeltegevustest, kus tartlastega suhelda ning saada vahetut tagasisidet juba arendusfaasis,» kirjeldas Sild.