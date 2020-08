Viimase kahe kuu jooksul on Tartu südalinnas aset leidnud vähemalt kolm vägivallajuhtumit, mis on andnud sotsiaalmeedias ainest juttudeks, nagu oleks neonatsid Tartus varasemast aktiivsemaks ja agressiivsemaks muutunud. Politsei andmetel on kõik need seigad olnud seotud samade isikutega ja praegu pole põhjust arvata, et tegu oleks laiemat sorti suundumusega.