Galerii ⟩ Lõuna-Eesti teede ääres kerkivad juba võimsad Rally Estonia tribüünid

Kõige suurem pealtvaatajate koht asub Alakülas, kuhu kerkib kaks tribüüni ja nende vahele toitlustusala. «See on nii suur, et ehitus kestab kauem kui mujal. Asja teeb keerulisemaks tribüünide paiknemine mäe peal,» selgitas Kataja Event paigaldusjuht Madis Heinjärv. Tema juhib ligi 30-liikmelise töörühma tööd ja on Rally Estoniaga seotud olnud ka varasemal kahel aastal.

«See on teistest põnevam projekt, eriti tänavu, kui ralli on oluliselt suurem,» ütles Heinjärv. Ta avaldas lootust, et esmaspäevaks saab põhitöö tehtud, sest meeskond on rakkes iga päev hommikust õhtuni.

Teine väga võimas ja suurepärase vaatega tribüün, saab asuma Leigo järve ääres. «Siin on mitu erilahendust: tribüün on kolmeastmeline ja lille kujuline, väga huvitav ehitis,» iseloomustas kerkivat objekti UC rent müügijuht Juhan Jürlau. Tema meeskonda kuulub kümmekond töötajat ja praegu ollakse graafikust isegi ees.

«Tänase õhtuga tõmbame suuremad otsad kokku, siis jääbki ainult viimistlemine ja telgikatete pealetõmbamine,» kirjeldas Jürlau.

Tribüünide ehitajad nimetasid Rally Estonia rajatisi eriti tähtsateks ka selle tõttu, et koroonakriisi järelmõjuna on sel suvel meelelahutussektoris valitsenud äripõud. «Kui tavaliselt on meie hooaeg mitu kuud pikk, siis tänavu oleme saanud tegutseda ainult kolm nädalat. Tuleb võtta, mis võtta annab,» täpsustas Jürlau.

Üks põnevam pealtvaatamise paik saab olema Truutal, kuhu Rally Estonia meeskond on loonud 700 meetri pikkuse hästi vaadeldava teelõigu, millel asub palju kurve ja trampliine.