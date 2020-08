Vanemuise kannel valmis ja hakkas helisema pool sajandit tagasi

Avamise sõnavõttudest ja muusikalisest osast andis 30. augustil ülevaate ajaleht Edasi, kus Elmar Uugi kirjapanekut «Vanemuise kannel on valmis» jagub kolmele leheküljele.

Aplausiga tänasid koosolijad Vanemuise praeguse hoone projekteerijaid arhitekte Peeter Tarvast, August Volbergi ja Uno Tölpust ning sisekujunduse autorit Väino Tamme. Ühtlasi on Uuk kirja pannud teatri peanäitejuhi Kaarel Irdi sõnad ehitajatele: «Aitäh! Seda, mis te siin majas head olete teinud, on sada korda rohkem kui seda, mis veel halvasti on.»

Kontserdi alguseks kõlas Vanemuise sümfooniaorkestri esituses Valdeko Viru avamäng, mille autor on pühendanud kontserdisaali avamiseks. Dirigeeris Erich Kõlar.

«Nüüdsest peale võib Tartu vastu võtta milliseid tahes kunstnikke ja suuremaid kollektiive, orkestreid, koore,» kirjutab ta. «Kontserdisaal on mugav ja otstarbekohane. /- - -/ Akustika on hea ja kuuldavus tundub igal pool ühtlane. Avakontserdil tegi saal tuleproovi ausalt läbi. Mitmekesine kava sisaldas nii orkestri, kooride kui ka solistide üksiknumbreid.»

Arvustuse lõpus on Bleive siiski vajalikuks pidanud lisada ka midagi kriitilist. «Loomulikult, solisti (Vladimir Alumäe - RH) viiulipartii kui kontserdi kandev osa peab kindlalt valitsema orkestri üle. Tundus aga, et saali akustika omapära ei soodustanud seda täiel määral,» kirjutab ta. «Viiul kõlas selgelt ja mahedalt, kuid mitte vajalikul määral eraldatult orkestrist.»

Kuidas kõlab muusika samas saalis praegu, on võimalik kuulata oma kõrvaga kõigil, kes lähevad sel laupäev kell 18 kontserdimajja «Vana Tallinna galale». Arvo Volmeri dirigeerimisel on koos rahvusooper Estonia muusikutega laval Ain Anger ja Juhan Tralla ning noored lauljad Mirjam Mesak ja Tamar Nugis, et esitada Pjotr Tšaikovski teoseid.