Üks «Öö-TV» episood läheb eetrisse Tartu Raekoja platsilt

«Minu jaoks oli kohe pärast eetriaja loosimist selge, et ei saa jätta Öö-TV luksust ainult Tallinnasse. Saatesse tuleb tuua ikkagi ka Eesti kõige lahedam ja mõnusam linn Tartu. Seda enam, et vastu septembrit muutub Tartu üha elavamaks, sest siia kolivad uuesti tudengid eri Eesti paigust,» põhjendas saatejuht.

Lõigu üheks pidepunktiks saavad Eilati sõnul ülikoolilinnas endiselt kehtivad koroonapiirangud. «Kuigi teemasid, mida saates käsitleme on mitu, siis tegelikult on päris huvitav võimalus inimestel otse-eetris näha, mis ikkagi toimub Tartus kell 2 öösel, kus ebameeldivate koroonapuhangute ja alkoholipiirangute tõttu on enamus lõbustusasutusi suletud. Kas tõesti on linn vaikne ja pidusid ei peeta?»