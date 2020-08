Sibulateel ootab alates laupäevast külalisi Samovarimaja

Kollektsiooni väikseim samovar on kahe-tassi samovar ning suurim 21-liitriline teevee valmistaja. Küll kõige väiksemat, ühe tassi jaoks vett keetvat samovari nimega «egoist» kollektsioonis veel pole. «Ühetassilise samovari nimi viitab selgelt sellele, et teejoomine on ikka seltskondlik tegevus,» tutvustas perenaine teejoomise traditsioone. Maailma suurima samovarini on samuti veel ruumi minna – hetkeseisuga on selleks 415 liitrit mahutav samovar, millest saab suisa 2000 inimest teed juua.