Rally Estonia ohutu korraldamine nõuab keerulisi meetmeid

Rally Estonia Anti-Covidi üksuse juht Alar Arukuusk tõdes, et ligi kolmkümmend aastat suurürituste korraldamise kogemust ei mängi saabuva rallietapi puhul mingit rolli. «Kõik on täiesti uus ja väga kaugel tavalisest spordiüritusest. See, kuidas tehakse teste, kuidas toimub logistika või võistlejatega suhtlemine, on väga keeruline ja täpne protsess,» ütles Arukuusk.