Kõik Rally Estonia võistlejad läbivad SYNLABis koroonatesti.

Rally Estonia direktor Urmo Aava sõnul saabuvad rallile paljud tiimid n.ö punastest riikidest, näiteks Hispaaniast, Prantsusmaalt ja mujalt, kus on koroonaviiruse levik kõrge. «Me teeme ralli korraldusmeeskonna ja partneritega koostöös kõik selleks, et ralli ei tooks Eestisse mitte ühtki uut koroonajuhtumit. Üks meede selle tagamiseks on koostöös SYNLABiga loodud kohustuslik testimine kõikidele sõitjatele kohe, kui nad riiki on saabunud, millele järgneb eneseisolatsioon testi tulemuse selgumiseni. Alles negatiivne tulemuse järel lubatakse nad võistlusalale. Sõitjad, kes juba varem Eestisse saabunud, peavad kordustesti läbima 24 tundi enne akrediteeringu saamist,» ütles Aava.