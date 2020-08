Malts kasvab ise, roos nõuab hoolt

«Ükskord algas Linnas Elurikkuse aeg. See oli aeg, kui enam ei küsitud «miks?», vaid «miks mitte?» See tegi inimeste elu palju kergemaks. Ära jäid tüütud põhjendused ja otsuste kompetentsuse mõõtmine. Võis lasta mõttel vabalt lennata ja teostada kõike, mis pähe tuleb. Seda nimetati avatuseks ja innovatiivsuseks. Huvitav oligi see, et paljud asjad said uue nime. Vanade aegade «lohakus», «asjatundmatus», «hoolimatus», «stiilitus» jne said nüüd palju positiivsema kuvandi ja positiivset kuvandit on meile kõigile väga vaja. Loovus ei tundnud piire. Kui võtta arvesse, et samal ajal vohas poliitikas ja ühiskondlikes hoiakutes tihti enneolematu sallimatus, siis oli Elurikkus eriti tervitatav – on vaesekesel kusagilgi kohta.