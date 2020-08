Heljo Pikhof: valestart ei lähe kordamisele

Esiotsa – isegi uuest alushariduse seadusest pole suurt midagi kuulda, ehkki seda on tehtud juba pikka aega. Alustati 2018. aastal, samal ajal, kui hakati arendama alushariduse õppekava. Mullu sügiseks sai valmis koguni kaks eraldi tegutsenud töörühmade õppekava. Ehmatus missugune! Praegu helbivad seda suppi Tartu ja Tallinna ülikooli eksperdid, et kahest kavast midagi mõistlikku kokku kirjutada, ja kerge see töö neil ei ole.

Ka valmivas seaduses olla seni palju vastuokslikku ja ebamäärast. Kõige rohkem küsitavusi on tekitanud probleem, kas praegu sotsiaalministeeriumi haldusalas olevate lastehoidude tööd peaks ikka reguleerima alushariduse seadusega. Kuidas nähakse ette tugiteenuste korraldamist lasteasutuses või liikumis- ja muusikaõpetaja palkamist, ka selles ollakse kõhkleval seisukohal.

Nii alushariduse seadus kui õppekava peaksid valmis saama sügisel. Vahest ei ole palju tahta, et need kaks oleksid omavahel kooskõlas ja arvestaksid võimalikult paljude selliste inimeste arvamust, kes teavad, mis lastele hea on.

Kehvema sotsiaal-majandusliku taustaga laste varajaste õpioskuste ja üldpädevuse tase on igal pool madalam kui nendel lastel, kes on pärit paremal järjel olevatest peredest – seda näitas ka OECD vastne uuring. Ehkki oleme tilluke riik, võimendab meilgi seda paikkondlik ebavõrdsus. Omavalitsuste võimekus ei ole võrreldav – või on siin-seal tähtsad ja vähem tähtsad asjad segi aetud. Nii näiteks on lasteaia kohatasudes rohkem kui kümnekordne vahe, ka söögiraha erineb suuresti, ikka veel on käärid lasteaiatöötajate puhkuse pikkuses ja palkades.

Koroonataudi ohjeldamiseks on rohkem kui 160 riigis suletud koolid ja seetõttu kannatab üle miljardi õpilase ja üliõpilase.

Tõsi, mis nüüd lasteaiaõpetajaisse puutub, siis möödunud aastast on nende alampalk 90 protsenti kooliõpetaja miinimumpalgast ning magistrikraadiga õpetajal sellega võrdne. Ei tulnud see lasteaednikele kergelt kätte: pikki aastaid pidid nad end tõestama ja kuulutama ebavõrdset kohtlemist – on ju nõuded õpetaja haridusele ja kvalifikatsioonile igal pool samad – ning tagatipuks koguma veel mitukümmend tuhat allkirja ja pöörduma riigikogu poole. Kevadise koroonasulu kiituseks peaks vist ütlema, et loodetavasti pani see paljud lapsevanemad lasteaednike tööd rohkem hindama. Küllap tahaks nii mõnigi ema või isa teha lasteaiaõpetajale nüüd pika pai, selmet siunata teda näiteks perekooli väikelaste rubriigis.

Meie Tartus oleme tublid selle poolest, et juba üle paarikümne aasta oleme jõuliselt seisnud lasteaiatöötajate palgatõusu eest, et oleme kaotanud lasteaiajärjekorrad – meie avalikku süsteemi nõutavad endile paljud teisedki paigad –, et eriolukorra ajaks vabastasime vanemad lasteaia kohatasu maksmisest.

Jah, kohatasu ei ole meil just riigi väiksemate seas, kuid järgmiseks aastaks on see vähemalt külmutatud. Sotsiaaldemokraadid esitasid kevadel riigikogule ka seaduseelnõu, mis näeb ette kaotada lapsevanema kohustus tasuda lasteaia kohatasu. Praeguse mudilaste arvu juures võtaks see riigieelarvest umbes 40 miljonit eurot. Mis see siis ära ei ole! Samas suurusjärgus leiti ju raha Porto Franco sooduslaenu jaoks, mida on peetud ka õigusvastaseks riigiabiks. Küsimus on selles, millesse investeerida.

Kümmekond protsenti on lapsi, kes jäävad aastas alusharidusest kõrvale. Paraku kipuvad nad olema sellised, kelle õpioskus ja üldpädevus ei saaks ühegi uuringu järgi kõrgemaid tulemusi, kes vajavad hiljem õpiabi. Eelkõige neile – ja paljudele teistelegi – oleks tasuta lasteaiavõimalus hädasti vajalik.