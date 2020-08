Tarkusepäeva mess toimub plaanipäraselt

Projektijuht Elisabeth Jänes märkis, et eelmistel aastatel on messi külastanud paartuhat inimest. Sel korral oodatakse pisut väiksemat hulka, sest eeldatakse, et osa inimestest ei julge veel avalikke üritusi külastada. Siiski tundus korraldajatele, et viiruse levik Tartus on praeguseks sedavõrd tagasi tõmmanud, et noortele mõeldud ürituse ärajätmiseks või piiramiseks pole põhjust.