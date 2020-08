Jazzkaar toob maailma muusika Tartusse

16 albumit avaldanud vokalist ja helilooja Silje Nergaard esineb hinnatud jazzpianisti Espen Bergiga 10. oktoobril Tartu Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis. Tegu on Norra edukaima jazzlauljaga, kelle 2001. aastal välja antud plaat «At First Light» on Norra läbi aegade enimmüüdud jazzalbum. Eestis esitab lauljatar lugusid maikuus välja antud omanimeliselt kogumikalbumilt, mis on salvestatud koostöös auhinnatud jazzpianisti Espen Bergiga.