Mänguasjamuuseum avab näituse «Tähtede sõja» nukkudest

1977. aastal USA režissöör-stsenaristi George Lucase poolt loodud eepiline filmisari «Tähtede sõda» (Star Wars) on tänaseks muutunud popkultuuri lahutamatuks osaks ning jõudnud laua- ja videomängude, koomiksite, teemaparkide, nukufiguuride ning isegi Legode kaudu miljonite fännideni üle maailma. Kui teemaparke võiks pidada pigem laste ja noorte pärusmaaks, siis Lego-kujukesed ja nukufiguurid on sageli just täiskasvanud mänguasjakogujate huviobjektideks.