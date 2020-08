Põltsamaa Wpark võõrustab Eesti meistrivõistlusi veelauasõidus

Meistrivõistlustele on oodatud võistlema nii professionaalsel tasemel sõitjad kui ka harrastajad (mehed ja naised) ning juuniorid (poisid ja tüdrukud). Päev saab olema vaatemänguline, sest osaleb Eesti veelauasõidu paremik, sh varasematel aastatel poodiumikohti napsanud Simon Pettai ja Silver Milpak. Lisaks on 643 meetri pikkune ja 16 takistusega rada piisavalt sisukas, et sõitja saaks oma oskusi põhjalikult näidata. «Ühe ringi jooksul on sõitjal võimalik teha 8–11 trikki, mis peaks tema tugevusad ja nõrgad küljed ning eripära päris hästi esile tooma,» lausus Wpargi juhataja Joel Pärle, kes ka ise võistlustules on.