Tartu linn planeerib teeremonte

Tartu linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, milles küsitakse luba riigihangete korraldamiseks tänavate remondiks. Teetööd on kavas Turu ja Riia tänaval, Puiestee tänaval ja Aruküla teel ning Tüve ja Lääne tänaval. Tänavate seisukord on halb, kuna teekattesse on tekkinud pikiroopad ning kaevekohtadest põhjustatud ebatasasused.