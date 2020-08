Facebooki sohvrid kümblevad suures populaarsuses

Tasu natuuras

Kolmas juht Mari tunnistas, et mõnikord küsivad sõitu ka sellised kliendid, kes pakuvad, et võivad teenuse eest tasuda seksiga. Väidetavalt on selliseid ettepanekuid teinud nii mehed kui ka naised ja tagantjärele on keeruline hinnata, kuivõrd tõsiselt seda on mõeldud. «Siis tuleb end kehtestada. Sellised kokkulepped ei tule muidugi kõne alla ja siis peab küsijale koha kätte näitama. Kui oskad enda eest seista, siis ei juhtu midagi ebameeldivat, aga kui näitad end mökuna, võid ka ebameeldivuste otsa sattuda. On ju teada neidki juhtumeid, kus tavatakso juht on peksa saanud,» arutles ta.

Neljanda juhi Mihkli sõnul on ta korduvalt käinud teiste inimeste eest poes sisseoste tegemas ja kottide viisi toidukraami koduuste taha vedanud. Eriti suureks olevat sellise teenuse järele nõudlus kasvanud kevadise eriolukorra ajal, mil rahvarikastes kohtades liikumist soovitati vältida.

«Eriti tavaline on, kui öö hakul palutakse kioskist suitsupakk või poest pitsa ära tuua. Siis võtan toomise eest viis eurot ja vahel ka poes käimise eest ekstra kaks-kolm eurot peale,» lisas Mihkel.

Alkoholi ei vii

Mihkli sõnul pole kahtlust, et kainete autojuhtide grupi juhtide teenuseid kasutavad aeg-ajalt ka alaealised ning asjaosalised ei näe selles enamasti probleemi – põhimõte on, et kuni lapsed ei telli alkoholi ega suitsu, on kõik korras. «Mulle on keset päeva helistatud, et kas saan alkoholi tuua. Kui küsisin, miks ta ise ostma ei lähe, siis selgus, et ta on alles 16-aastane. Muidugi ütlesin, et unustagu ära.»

Küsimusele, kui kindel võib olla, et noormees ei saanud soovitud jooki mõnelt järgmiselt sama grupi teenusepakkujalt, vastas Mihkel, et kindel selles olla ei saa, sest inimesed on erinevad, samuti nende väärtushoiakud. «Need, kellega mina olen suhelnud, on kinnitanud, et nende jaoks on kirjutamata reegel, et alaealistele sellist kraami ei vii. Üsna tavaline on seegi, kui keegi Facebookis küsib, siis teadjamad juba kirjutavad kommentaaridesse hoiatuse, et küsija on alaealine,» selgitas Mihkel.

Kõik Tartu Postimehega rääkinud sõidujagajad avaldasid arvamust, et nende tegevus ei lähe seadusega pahuksisse. Nende käsitluses on tegemist lihtsalt sõidutaja ja sõitja vastastikuse kokkuleppega, mida võib võrrelda tee ääres hääletava inimese pealevõtmisega. See, et sõitja maksab soovitud kohta jõudmise eest ka raha, on grupi liikmete arusaamas vabatahtlik motiveeriv boonus. Eriti olulisena tõstsid nad esile tõsiasja, et grupi tegevus aitab vähendada nende hulka, kes alkoholi tarvitanuna ise rooli keerama tikuks.