Uue kooliaasta korraldus tuleb koolides erinevalt

​«Oluline on õppeaasta algul koolirütm sisse saada,» ütles Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg. See tähendab, et sügisel alustatakse täielikku auditoorset õpet. ​«Kui me jätaksime ühel päeval õppetöö ära, ei anna see viiruse leviku takistamiseks mitte mingit efekti,» rääkis Tannberg, ​«kuid distantsõppe kogemust saavad õpilased sel aastal ikkagi tunda.» Direktor ütles, et neil on üksikutel päevadel aastas plaanis teha e-õpet, kuid täpsemad asjaolud selguvad töö käigus.