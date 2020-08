Tartu Uue Teatri põhijõududega liitub tänavu neli noort näitlejat ja lavastajat

«Ümarlaud» on üks saar, kus seltskond inimesi soovib teada tõtt. Tegemist on Kadri Noormetsa teise lavastusega Tartu Uues Teatris. Lisaks Kadrile on trupis värskelt liitunud näitlejad Ekke Hekles, Martin Kork ning põhijõud Maarja Jakobson ja Helgur Rosenthal. Maalikunstnikuna on kambas Kairo, lava loob Tanel Russ, heli toob saali Taavi Suisalu, valguse Karl Marken ja dramaturgilise kõrvalpilgu heidab Aare Pilv.