Kõnniteel aina kerkiv mügar nõuab ühistult kallist remonti

«See kaseallee siin on linna oma, aga kõnnitee on korteriühistu oma,» selgitas suure korteriühistu esimees Anne Valk. «Oleme küll mõelnud, et peame hakkama kõnniteega toimetama, ka üldkoosolekul oleme arutanud, aga rahvas ei ole nõus. Meil on veel pangalaenu maksta, see oleks lisaväljaminek. Aga meil on olnud oma majas tegemist nii palju, tegeleme remondiga. Kui maja kukub kokku, aga majaesine on üle kullatud, siis sellega ei ole ükski korteriomanik nõus.»