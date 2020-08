Nurjunud plaani tõttu võttis Tartu korvpallimeeskond appi ameeriklased

Korvpallihooaeg algab peagi ning Tartu esindusmeeskonna koosseis on lõpuks paika loksunud. Kuigi meeskonna kokkupanekuga on tööd on tehtud kevadest saati, pole kõik pole läinud plaani järgi ning mõned soovitud mängijad libisesid käest. Oma valiku välismängijate seast on peatreener Toomas Kandimaa nüüd kinnitanud ning Tartu vankrit toetavad tänavu kohalike poiste kõrval üks leedukas ja kaks ameeriklast. Kui Leedu mängija on juba Tartus treeningutega liitunud, siis ameeriklastest üks viibib veel kodumaal ja teine püsib Eestis kohustuslikus karantiinis.