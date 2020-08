Teatrirahvas on hädas tänavaremondiga

Vanemuise teatri haldusjuhi Kalle Kuke sõnul on Vanemuise suure maja, kontserdimaja ja Shakespeare’i kohviku töötajate ning kaubaga varustajate jaoks keeruline sisse- ja väljasõit. «Üks probleem on teede kõrguste vahe, teine, et sajuvesi jooksis kontserdimaja keldrisse,» ütles Kukk. Lužetski kinnitas, et sissesõidu teeb keeruliseks see, et paigaldatud on küll äärekivid, kuid veel pole valatud asfalti. Ta lisas, et OÜ Asfaldigrupp peab kõik mured lahendama 1. septembriks, muidu ootab trahv. «Saadame ehitajale meeldetuletuse, et tähtaeg läheneb, kuid vaadates seda tööd, ma ei usu, et Vanemuise tänav nädalaga valmis saab,» lisas Lužetski.