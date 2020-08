Nils Niitra: ratturid ilma kultuurita ehk Karjuv anarhia

Mulle aitab! Kui veel kümmekond aastat tagasi räägiti jalgrattateede rajamisest eesmärgiga kaitsta jalgrattureid autode eest, siis nüüd peame kõnelema karjuvast vajadusest kaitsta jalakäijaid jalgratturite eest.

Nad rikuvad liiklusseadust kogu aeg, aga keegi ei kontrolli ega karista. Jalgratturid on lõplikult loobumas väntamisest sõiduteedel, ehkki seadus nõuab neilt seda. Nad sõidavad kõikjal, kus pähe tuleb. Kullipilgul pean ma jälgima Tartu südalinna jalakäijate alal kõndiva poolteiseaastase tütre igat sammu, sest alati on oht, et talle sõidetakse otsa. Vähe sellest, ka täiskasvanud jalutajate jaoks on muutunud harjumuspäraseks neist mõne sentimeetri kauguselt mööda vihisevad velotsiklistid. Liiklusteadetest kuuleb, kuidas elektritõukside või jalgratastega tüübid on jalakäijatele jälle otsa sõitnud.

Ei piisa sellest, kui politsei teatab pasunahelide saatel ühekordsest PR-aktsioonist jalgratturite kontrollimisel – meil on liikluses juurdunud süstemaatiline seaduserikkumine, mis vajab igapäevast tegelemist.

Kui paljud jalgratturid on üldse kunagi lugenud liiklusseadust? Jalgrattur ei tohi sõita kõnniteel, erandiks on alla 13-aastane ja kuni kaks tema saatjat, samuti väikelast rattatoolis sõidutav inimene. Lisaks on kõigile jalgrattureile lubatud erand juhtudeks, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud. Tartu sõiduteede seisukord pole põrmugi halb ja ma ei saa aru, miks jalgratturid arvavad, et nüüd tulebki liikuda üksnes kõnniteedel? Marss tagasi sinna, kuhu seadus ette näeb!

Vihkan ülereguleerimist, aga nüüd nõuan kodanikuna politseilt seda, et nad hakkaks jalgrattureid päriselt karistama. Nõuan, et Eesti Vabariigis täidetaks seadusi, mille kaitsmisel on politseinikud autojuhtide puhul iseäranis innukad.

Kas jalgratast võib juhtida purjus peaga? Ei! Kas jalgrattureile on lubatud sõita keset Küüni tänavat, käed lahti? Ei! Kas jalgrattureile on lubatud istutada oma sõpru laenutusest võetud velode korvi? Ei! Kas alla 16-aastased jalgratturid ei peagi kandma kiivrit? Peavad! Kas jalgratturil on täie auruga ülekäigurada ületades eesõigus sõidukite ees? Ei, ei ja veel kord ei, aga ometi tehakse seda pidevalt.

Lisaks vedelevad kõikjal Tartu tänavanurkadel elektritõukerattad, mis ei kahanda kuidagi kardiovaskulaarsete haiguste riski, ent liiguvad see-eest kiirusega 30 kilomeetrit tunnis. Neile ei paista kehtivat üldse mingid piirangud. Liiklusseadus kõneleb küll tasakaaluliikuritest, aga mitte elektritõukeratastest.

Olen näinud elektritõuksidega tegelasi valgusfoori taga ootamas ka sõiduteel, kahe auto vahel. Ka elektriajamiga jalgratas on midagi sootuks muud kui tavaline ratas. Need on kiired ja rasked riistapuud, mille lenkstangidest hoiavad tihti kinni inimesed, kelle liiklusteadlikkus piirdub vasaku ja parema käe eristamisega. Kui autojuhile õpetatakse, milline on inimese reaktsioonikiirus ja auto pidurdusteekond, siis neil tegelastel pole sellest kõigest õrna aimugi!

Nii elektritõukerataste kui ka jalgrataste kiiruspiirang peab olema südalinna jalakäijate alal viis või kõige rohkem kümme kilomeetrit tunnis ja kes seda ületab, saab trahvi.