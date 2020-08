Tartu Rulluisumaratoni võitsid Reinis Znotins ja Kristiine Kalev

„Koos meestega on ikka raskem sõita kui naistega, kindlasti tegi sõidu keerulisemaks ka vastutuul. Läti konkurenti (teise koha saanud Agate Prieditet) tuli pidevalt jälgida. Meestega koos sõitmise pluss on muidugi see, et ei pidanud ise vedama,“ selgitas naiste üldvõitja Kristiine Kalev sõidu kulgu.