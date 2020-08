Vanemuise tänava ehitus jõuab sel nädalal lõpule

Teine osa, mis jääb Akadeemia ja Ülikooli tänava vahele ning Uueturu tänav, peaks valmima selle nädala vältel. Suuremad tööd on tehtud, veel on vaja jooned maha tõmmata ja Uueturu tänavale kivid paigaldada.

Vanemuise tänava rekonstrueerimise peatöövõtja OÜ Asfaldigrupp projektijuht Martin Kliimant selgitas, et tänava ümberehitusel on tehtud palju muudatusi. «Lisatöid on kõvasti olnud, oleme parandanud nii projekti kui ka üldisi lahendusi ja eks igasugused muudatused võtavad aega,» ütles ta.