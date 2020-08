Tiia Kõnnussaar: ärapanemiskultuurist ja ajakirjanduse vastutusest

Sellisel meediasõul on ka oma plussid: saab nalja ja on, mille üle hiljem Facebookis ironiseerida. Mind aga on mõnigi kord haaranud masendus. Ja ma ei tee siin etteheiteid saatejuhtidele, kelle peamine ülesanne selle saateformaadi puhul on hoida arutelu rööbastel ja vaadata kella, et jumala pärast keegi üle minuti sõna ei saaks.

Telesaadete formaadil on ajapikku kumuleeruv mõju nii avalikule arvamusele, poliitikute käitumisele kui ka poliitikale laiemalt, sest sellest sõltub, millist tüüpi poliitiku me põhimõtteliselt pjedestaalile seame. Kui ühe-minuti-piirangu tõttu saab pidevalt eelise poliitik, kes suudab oma pinnapealsuse, temperamendi või arrogantsi tõttu kõige rohkem sõnajärge haarata ja hoida, on sel lõpuks mõju ka valimistulemustele. Donald Trumpi edu taga presidendivalimistel oli küllap suuresti just tema televisioonikogemus ja tuntus, mille ta sai hoopis arrogantse töölepalkajana tõsielusarjas «The Apprentice» («Mantlipärija»). See meenub mulle ikka, kui jälgin tema avalikke esinemisi presidendina.

Ometi on ka väga erineva, isegi vastandliku maailmavaatega inimestel võimalik diskuteerida lugupidavalt ja kütkestavalt. Hea näide on filosoofide Slavoj Žižeki ja Jordan Petersoni arutelu, mille leiab kergesti internetist üles. Meiegi akadeemilises maailmas on häid näiteid, kuidas olla väitluses ühekorraga täpne ja vaimukas.

Ühe noorema seltskonnaga vesteldes tuli jutuks, miks nad Eesti saateid ja uudiseid eriti ei jälgi. Paraku tuleb meie kodumaistel ajakirjanikel uuemal ajal konkureerida ingliskeelse keeleruumi ajakirjanduse tippudega, mis on kahtlemata väga ebavõrdne konkurents. Ent siiski tasuks noorema vaatajaskonna nimel pingutada. Leiti, et Eesti ees seisvate probleemide üle arutlemine võiks olla sisuline, mitte lühiloosungeid esitav – see eeldaks aga väiksemat saatekülaliste hulka ühekorraga. Ühel heal telesaatel võiks olla piisav taustameeskond, kes teeb faktikontrolli. Kui poliitik ajab udu, võiks kontrollitud faktid jooksvalt ekraanile ilmuda. Samuti oleks hariv kohe ära märkida demagoogiavõtteid.

Poliitikud õpivad ajakirjanikega manipuleerima niikuinii. Näiteks on märgata, kuidas nii opositsiooni kui ka koalitsiooni poliitikud, sh peaminister, on hakanud küsimustele vastama «ma ei hakka siin raadio/tele-eetris rääkima, mida me omavahel arutasime». Samuti on poliitikud õppinud osavalt jutujärge omatahtsi suunama, ajakirjanikku küsimuse pärast ründama ja häbistama, küsimusele küsimusega vastama jne.

Kokkuvõtteks. Kui seni on televisioon (väga jämedalt üldistades) kasvatanud poliitikutes pigem löögivalmidust ja mõneti jõhkrust, arendanud kõne kiirust, pealispindsust ja teravmeelitsemist, siis ideaalses maailmas võiks ülesanne olla vaatajat valgustada, aidata tal teadlikumalt valida. Kaude võiks ajakirjandus mõjutada poliitikuid valmistuma valitsemise sisuliseks tööks, sh ka oponendi ära kuulamiseks ja argumenteeritud vastamiseks.

Ajakirjandus mitte ainult ei informeeri ja lahuta meelt. Ajakirjanduse ja eriti rahvusringhäälingu kaudne roll on luua ka mudeleid: kuidas meil siin on tavaks omavahel suhelda, kuidas argumenteerida, kuidas üksteist kuulata. Ärapanemiskultuur, mittekuulamine, vahele segamine ja solvamine teleekraanil või raadioeetris lahutavad hetkeks meelt ja pakuvad kõneainet. Häda on selles, et see juhib tähelepanu kõrvale peamiselt, asja sisult. Saati kandub selline suhtlusmaneer, mis saanud justkui eeskujuks, edasi sotsiaalmeediasse ja tavasuhtlusesse, muutub normiks. Ja hiljem kurdavad meediatarbijad ja ajakirjanikud, kodanikud ja valijad, et poliitikud on üleolevad ja hoolimatud, kisuvad tüli ja lõhestavad ühiskonda.