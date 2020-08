Pärnust pärit Henry-Gerret Grüning õpib teist aastat Tartus tarkvaraarendust, talle sai kiiresti selgeks, et eriala on keerulisem, kui ta oli arvanud.

Suvi saab peatselt läbi ning Tartu kutsehariduskeskuse õppurid istuvad nädala pärast ehk 31. augustil koolipinki, kui just koroona neid plaane uppi ei lükka. Ehkki kutsekooli IT-akadeemia tegutseb alles teist aastat, on see nii menukas, et tänavu on seal üks eriala juures. Lisaks tarkvaraarendusele saab õppida IT-süsteemide spetsialistiks.