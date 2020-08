Verekeskuse varu on alla kriitilise piiri

Verekeskuse kvaliteedijuhi Merle Kepsi sõnul vajatakse kõige rohkem just 0+ ja A+ verd, kuna haigla patsientidel on sellised veregrupid. Keps lisas, et kuna praegu on osakondades rohkem tööd, on ka verenõudlus suurem. Samuti mõjutavad suurt verenõudlust traumad.