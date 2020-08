Tartu 2024 tutvustas Eesti kultuuriesindajatele Euroopa kultuuripealinna ettevalmistuste hetkeseisu

Külalised ministeeriumitest ja Eesti Instituudist tutvusid ka mitmete projektidega, mis pürgivad Tartu 2024 ametlikku kultuuriprogrammi. Projektide eestvedajad rääkisid kavandatud sündmustest ja tegevustest ning said Eesti kultuuriesindajatelt soovitusi edasiseks rahvusvaheliseks arendustööks.

Sihtasutuse Tartu 2024 juhi Priit Miku sõnul on koostöö ministeeriumitega väga oluline, sest Eestist valitud kultuuripealinna ettevalmistamisesse ning elluviimisesse on vaja kaasata lähiaastatel asutusi, loovisikuid ja publikut üle maailma. “Euroopa kultuuripealinn on üks Eesti 2024. aasta tippsündmusi, mille edukast ja silmapaistvast teostumisest võidab terve riik,” rõhutas Mikk. “Välismaal töötavate Eesti kultuuriesindajate ja Eesti välisesinduste kaasabil soovime rääkida Tartust ja Lõuna-Eestist, meie eesmärkidest, väärtustest ja programmist nii lähiriikides kui kaugemalgi,” kirjeldas sihtasutuse juht.