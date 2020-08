Politseikoer Rikky leidis metsas hätta sattunud mehe

Reede õhtupoolikul kella 20 paiku teatati politseile, et hommikul Elva vallas oma sõiduautoga metsa marjule sõitnud eakas mees ei vasta oma telefonile ega ole oodatud ajaks koju naasnud. Lähedaste sõnul esines eakal mehel terviseprobleeme, mistõttu kahtlustasid nad tema ohtu sattumist.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Indrek Koemets selgitas, et politsei alustas teate laekudes kohe otsingutega. «Kuna politseinikel oli alust kahtlustada, et eaka mehe elu ja tervis võivad olla ohus, selgitati esmalt tema mobiiltelefoni positsioneerimisega välja võimalik piirkond, kust kandist mees metsa liikus,» kirjeldas Koemets. Ta lisas, et metsaotsingule kaasati tavapatrullide kõrval kohe ka koerajuht ühes teenistuskoer Rikkyga.