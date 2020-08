Rullsuusatamise maailmakarikasarja etapp jõudis Tartusse

«Siin ei ole rullsuusatamise maailmakarika etappi veel kunagi toimunud, see on võimalus Eestil end näidata,» ütles Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise ala juht Ave Nurk.

«Püüame end tõestada, et ka järgmisel aastal, kui on juba võimalus rohkematel riikidel osaleda, see võistlus siin toimuks,» lisas ta.