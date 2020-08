Merike Lumi: niitmisest ja Jänese matkarajast

Praegune heakorraeeskiri näeb ette, et üle poole hektari suurusi haljasalasid-platse linnas niitma ei pea. Seejuures ei ole arvestatud asjaoluga, et ohtlikum on jätta niitmata just suuremad platsid, aga mitte väiksemad. Kasvõi kevadise kulu põlemise ohu tõttu. Suuremal platsil saab tulekahju suurema jõu. Endisel vallaalal oleks aga haljasalade linnanormidele vastava niitmise nõude kehtestamine nonsenss.