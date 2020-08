Kultuurikorralduslikult väärib juulikuine autovabaduse puiestee kiitust, aga pikas plaanis tuleb Tartul tegelda kasvava autode hulga äramahutamisega. Üldplaneering on selle probleemi lahendamisel liiga tagasihoidliku ambitsiooniga. ⟩ Enriko Talvistu: autod on tulnud Tartusse selleks, et jääda