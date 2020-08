Politsei otsib 16-aastast Evelinat

Evelina pidanuks kodukülastuselt 16. augustil naasma Maarjamaa hariduskolleegiumi, kuid sinna ta tänaseni jõudnud pole. Tüdruk istus tol päeval Narvas bussi peale, kuid Tartusse jõudes helistas lähedastele ja ütles, et kooli tagasi ei lähe. Ka veel eile teatas neiu lähedastele, et on küll Tartus, kuid oma täpsemat asukohta ta ei öelnud ning õppekeskusesse minna ei soovinud.