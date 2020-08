Professor Starkopf taasiseseisvumispäeva miitingul: inimeste usk haridusse ja tarkusesse hoiab riiklust

Puude all asetsesid käte desinfitseerimisvahendiga lauad, mis nägid eemalt välja, nagu ootaks inimesi pokaalijook. Rahva seas oli üksik maskikandja, mask küll lõua alla seatud. Kõik muu näis nii nagu enamasti.

Kohal olid Tartu puhkpilliorkestri liikmed oma punaste kuubedega ja Margus Kasemaa dirigendikepiga, ka teised esinejad. Seekord Tartu Maarja kirikukoor Lilyan Kaivi juhatusel.

Dirigent Lilyan Kaiv. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Tartu Ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja, meditsiinidoktor professor Joel Starkopf ei olnud kunagi varem pidanud niisugusel miitingul kõnelema. Tänavu talle see ettepanek tehti ning sellest ei saanud ta keelduda.

Oma riik kui maailmaime

Iseseisev riik napilt üle ühe miljoni küündiva rahvakillu kohta on tema arvates maailmaime, ütles ta alustuseks, ning leidis, et üheks põhjuseks, kuidas seda seletada, on inimeste usk haridusse ja tarkusesse.

«Kaugeleulatuv pilk, mis tõstab esiplaanile eesti keele ja kultuuri säilimise, on see vundament, tänu millele Eesti riik tekkis ja püsib,» rääkis ta. «Rahulik meel, eestlaslik jonn ja järjekindlus oma väärtuste hoidmisel võimaldas meil üle elada 50 aastase okupatsiooni ning jõuda nende ajalooliste sündmusteni, mille 29. aastapäeva me täna tähistame.»

Professor Joel Starkopf kõnelemas. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Tartlasena tõstis Joel Starkopf esile rahvusülikooli ehk Tartu Ülikooli rolli rahva harimisel, teaduse edendamisel ja seeläbi riikluse säilitamisel.

Edasi kõneles ta juba koroonaviirushaigusest, kuna on ise juhtinud varakevadest saadik Tartu ülikooli kliinikumis töötanud kriisikomisjoni, mis jälgis puhangut kogu Lõuna-Eestis.

«Kevadine koroonakriis näitas ilmekalt, millist tähtsust omab ülikool rahva ja riigi jaoks,» ütles Starkopf. «Seni teadmata ja tundmata haigustekitajast tingitud haiguspuhang tõi ühiskonna jaoks sadu põletavaid küsimusi, millele vastuseid oli vaja kohe ja kiiresti. Tartu Ülikooli õppejõud ja teadlased asusid lahenduste otsimisele ilma igasuguse formaalse palve või selgelt sõnastatud tööülesandeta. Professorid Irja Lutsar, Andres Merits, Krista Fischer, Peep Talving, Ruth Kalda ja paljud teised rakendasid kogu oma kompetentsi koroonaviiruse tõrje tagamiseks. Ekspertidest moodustatud teadusnõukoja soovitustest said valitsuse jaoks kaalukad argumendid erinevate otsuste tegemiseks viiruse leviku tõkestamisel.»

Head faktid professori kõnest

Koroonaviirusega nakatunute arv on maailmas jõudnud 22 miljonini. Inimeste arvuks maal hinnatakse praegu 7,8 miljardit, mis tähendab, et see on siiski vaid 0,3 protsenti maailma elanikkonnast.

Eestis on nakatumine madalam kui maailma riikides keskmiselt. Üheksakümne neljas maailma riigis on nakatumine ühe miljoni elaniku kohta on suurem kui Eestis.

Koroonaviirus on ohtlik. Kumulatiivne COVID-19 põhjustatud surmade arv on maailmas jõudnud ligi 800 000-ni. Maailma riikide keskmine on 100 koroonasurma juhtu ühe miljoni elaniku kohta. Eestis on vastav arv keskmisest oluliselt väiksem, 47.

See on samas suurusjärgus nagu Soomes, kuid peaaegu 10 korda väiksem kui Rootsis. Samas on meie suremus poole suurem kui Lätis ja Leedus.

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 29. aastapäeva tähistamine Kalevipoja kuju juures FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees