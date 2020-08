Raadi järves uppus 72-aastane mees

Sel aastal on Eestis uppunud kokku juba 48 inimest.

Viimaste suviste ilmadega suplushooaja lõpus tuletab päästeamet meelde nii eakatele kui ka noorematele ujujatele, et ujumiseks tuleb valida turvalised, valvega ujumiskohad ning võimalusel tuleks kaasa võtta ka sõber, et keegi võiks vajadusel abi kutsuda.

Vette siseneda tasub alati ettevaatlikult, ujuda kalda lähedal ja nii, et jalad põhja ulatuksid. Oluline on mitte oma võimeid üle hinnata ning meeles hoida, et kui oled alkoholi joonud, siis ära uju!