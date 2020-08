Konguta kandi külad kogunevad õhtupoolikul Annikoru lava ümber

Konguta piirkonnas ongi 16 küla ja need päevad on 16 aasta jooksul rännanud külast külla ning nüüd on ring täis. Viimaste külapäevade au langeb Annikoru lähedal olevale väiksele Kobilu külale, kus on veel mõned talud, aga kus puudub selline ühine plats, millel kokku saada..