Tartus toimuval elektrisõidukite seminaril arutatakse valdkonna arenguid

Elektrisõidukid on üha kindlamalt kinnistumas inimeste igapäevaellu, aidates säästa elukeskkonda ning pakkudes võimalust liikuda kiirelt ja mugavalt. 11. septembril toimuvale elektritranspordi seminarile on oodatud kõik need, kellele elektrisõidukite arengud ja võimalused huvi pakuvad.