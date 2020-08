Ööpäevaga lisandus Tartusse kolm positiivset koroonaviiruse testi

Harjumaa kahe juhtumi puhul on tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega ning kahe juhtumi nakatumise asjaolud on veel täpsustamisel. Tartu juhtumite puhul on kahel juhul tegemist varasema nakatunu lähikontaktsetega ja ühel juhul oli tegemist kordustestiga.

19. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi seitse inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati üks. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 400 COVID-19 haigusjuhtumit 387 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2002 inimest. Neist 1 527 inimese (76,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (23,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist. Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 7,1.