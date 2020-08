koduotsing. Uus õppeaasta algab peagi, kuid Tartu ülikooli üliõpilaskülas pole ruumi kõigile välistudengitele. Eraturul neil aga ei näkka. ⟩ Üürileandjad väldivad välistudengeid

Tartu üliõpilasküla majutusjuhi Liina Kuusiku sõnul pakutakse tänavu välistudengitele vaid ühekohalisi tube, et hajutada riske võimaliku koroonakolde tekkimisel. Lisaks on üksinda toas elamine vajalik üliõpilastele, kes tulevad viiruse leviku suure riskiga riikidest, kust saabujatel on kohustuslik täita kahenädalane isolatsiooninõue.