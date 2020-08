MAJJA POLE ASJA. Koroonaproovi võtmise telk asub lauluväljaku taga parklas, mitte ruumis sees. ⟩ Kõik pole testitelki leidnud

Teekond proovivõtutelgi juurde on selle ümbruses tähistatud punaste suunaviitadega.

Läinud nädala keskel koliti Tartu koroonaproovi võtmise telk Annelinna servast, A. Le Coqi spordihoone juurest Tartu lauluväljaku tagusesse parklasse. Ehkki linna kodulehel on välja toodud skeem, kuidas oleks kõige targem telgi juurde jõuda, ning sellest on rääkinud ka Tartu Postimees, on nii mõnedki proovi andma saadetud inimesed sattunud esmalt laululava hoonesse.