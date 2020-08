PALJU MÕTTEID. Tartu uue üldplaneeringu eskiisi avalikul väljapanekul osutus kuumaks teemaks liiklus. ⟩ Linlased tegid hulga märkusi uute autotänavate vastu

«Meil on raske vastata, kui palju ettepanekuid tehti, sest me pole registreerimisega veel lõpule jõudnud. Ühel arvajal on tavaliselt mitu ettepanekut,» selgitas Tartu üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku. «Esialgsel hinnangul laekus väga palju ettepanekuid liikluse, kaasa arvatud trammiteede kohta. Palju ettepanekuid on kinnisasja omanikelt oma ehitusõiguse asjus, sealhulgas Tartu suuremate arendajate ettepanekud.»