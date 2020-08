Tartu veemotosportlane tuli Euroopa meistriks

Ajasõidus jäi Soolda viiendaks, seejärel võitis esimese ringi sõidu. Teises sõidus toimus esimeses pöördepois Soodla ja Solvangi vahel avarii, mille tulemusel tuli sõit katkestada. Soodla paat oli järgmiseks päevaks küll korras, kuid ta pidi startima rivi lõpust. Järgmisel sõidul jäi ta neljandaks ning ees ootas viimane, otsustav sõit, kus Soodla lõpetas kolmandana. Võistlejatel tuli oma paatidega läbida tehniline kontroll. Kui enne seda oli tartlanna kolmas, siis mootorite reeglitele mittevastavuse tõttu diskvalifitseeriti kaks esimest ning punktid arvestati ümber nii, et Soodla tuli GT-30 võistlusklassis Euroopa meistriks.

«Võistlustele läksin sooviga saavutada kõrget kohta, aga ma ei arvanud, et tulen esinemiseks. Eriti pärast avariid teisel sõidul,» ütles Soodla. Ta oli Euroopa meistriks tulemise üle üllatunud ja rõõmus. Hooaja lõpuni on Soodlal jäänud kolm võistlust: üks Tallinnas, üks Lätis ja viimane Tartus. Soodla treenib Tartus Henry Põvvati ja Üllar Põvvati käe all.