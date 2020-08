Mäksa kortermajas süttisid elektrijuhtmed

15. augustil kella 16 ajal teatati päästjatele, et Jõgevamaal Torma alevikus Lasteaia tänaval on kortermajas kuulda suitsuanduri häiret. Päästjad selgitasid, et ühes korteris kõrbesid pliidile potti valmima jäetud munad. Tänu suitsuandurile oli toidu valmistamise ajal magama jäänud mees ärganud ning tuleohu ise kõrvaldanud