Selgusid Tartu parimad teenindajad

Žürii esinaise Olga Einasto, Tartu ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhataja sõnul olid kõik finalistid tublid, sõbralikud ja rõõmsameelsed. «Esimese koha võitnud Grete Hovintal on teenindaja, kellel on n-ö rosinake sees. Tundsime, et tegemist on sügava isiksuse ja huvitava inimesega, kellel on väga lahke süda ja kiire mõtlemine. Lahendades finaalis üsna kriitilist situatsiooni, ei kartnud ta eksimust enda peale võtta ja leidis õiged sõnad, et siiralt vabandada. Konkurss näitas, et kliendi mõistmine, siiras soov lahendada tema mure ja hooliv suhtumine on võti, mis avab kliendi südame,» ütles Einasto.