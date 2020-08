Rullivõistlused muudavad Raadil liikluskorraldust

Liikluseks suletakse Narva maantee lõigul Jänese tänavast Vahi tänavani 21. augusti kella 18st kuni 23. augusti kell 22ni. Võistlusvälisel ajal on liikluseks avatud Narva maantee - Vahi tänava - Muuseumi tee ristmik. Soovituslik ümbersõit on Puiestee - Aruküla tee - Jõhvi maantee ja vastupidi.

Esimesel võistluspäeval 22. augustil kell 9.30 -13 suletakse liikluseks Narva maantee lõigul Jänese tänav kuni Jõhvi - Tartu - Valga maantee (sealhulgas on suletud Jõhvi - Tartu - Valga maanteel võistlusrada lõigul Vahi tänava ringristmik kuni Aovereni). Aovere ristmik on liiklusele avatud. Ümbersõiduks Tartusse ja Tartust Jõhvi suunas saab kasutada Jõhvi maantee - Kärkna-Kobratu maantee - Jõgeva maantee ja vastupidi ning Jõhvi maantee - Aovere-Luunja maantee - Räpina maantee ja vastupidi.

Teisel võistluspäeval 23. augustil 9.30 -18 on liiklusele suletud Narva maantee lõigul Jänese tänav kuni Jõhvi - Tartu - Valga maantee (sealhulgas Jõhvi - Tartu - Valga maanteel võistlusrada lõigul Vahi tänava ringristmik kuni Kobratuni).

Ümbersõiduks Tartusse ja Tartust Jõhvi suunas saab kasutada Jõhvi maantee - Vedu-Kukulinna maantee - Lähte-Elistvere maantee - Jõgeva maantee ja vastupidi ning Jõhvi maantee - Vedu-Kikivere maantee - Aovere-Kallaste-Omedu maantee - Aovere-Luunja maantee - Räpina maantee ja vastupidi.

Mõlema päeva võistluste ajal peavad Vahi küla elanikud ja ettevõtted ümbersõiduna kasutama Aruküla teed ja Kõrveküla elanikud ja ettevõtted peavad ümbersõiduna kasutama Kärkna-Kobratu teed.

Raadi - Kruusamäe elamurajoon peavad mõlemal võistluspäeval välja ja juurdepääsuks kasutama Aruküla teed.

Ümberkorraldused ühistranspordis

Bussiliin nr 7 sõidab võistluste ajal 22. augustil kell 9.30 -13 ja 23. augustil kell 9.30 -18 kuni ERM-i peatuseni ja sealt pöördub linna tagasi. Peatused Kaupmehe, Pärna ja Mõisavärava jäävad teeinindamata.

Bussiliini nr 8 ümbersõidu teekond on alates 21. augusti kella 18st kuni 23. augustin kell 22ni Narva maantee - Puiestee - Nurme - Vahi ja linna siseneval suunal Vahi - Nurme - Puiestee - Narva maantee. Linnast väljuval suunal on Peetri ja Jänese peatuste asenduspeatuseks Peetri kirik. Linnast väljuval ja ka siseneval suunal Mõisapargi ja Killustiku peatusi ei teenindata ja neid peatusi asendav ajutine peatus on paigaldatud Nurme tänavale ( Nurme ja Kruusamäe ristmiku lähistele). Linna siseneval suunal on Orava peatuse asenduspeatuseks Peetri kirik.

Bussiliini nr 9 ümbersõidu teekond on alates 21. augusti kell 18st kuni 23. augusti kella 22ni Kruusamäe - Nurme - Puiestee. Suletakse peatused Kruusamäe, Raadi, Orava. Kruusamäe ajutine peatus paigaldatakse Kruusamäe tänavale (enne ärapööret Nurme tänavale) ja Orava peatuse asenduspeatus on Peetri kirik.

Bussiliini nr 9a ümbersõidu teekond on alates 21. augusti kella 18st kuni 23. augusti kella 22ni Narva maantee - Puiestee - Nurme - Kruusamäe. Suletud peatused on Peetri, Jänese, Raadi, Kruusamäe. Peetri ja Jänese peatuste asenduspeatuseks Peetri kirik. Kruusamäe ajutine peatus on paigaldatud Nurme tänavale (Nurme - Kruusamäe ristmiku lähistele).