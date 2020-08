Vanglaametnikele astuvad üldjuhul vastu samad vangid

Kummalgi puhul ei saanud ametnikud viga. Justiitisministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe ütles, et vangidepoolset ametnike ründamist esineb siiski harva. Samuti ei ole Sihtmäe sõnul vanglatöös igapäevane, et ametnikel tuleb vangide vastu jõudu kasutada. «Esmalt püütakse olukord lahendada vestluse käigus ja kui sellest tõesti ei piisa, on ametnikul õigus kasutada vahetut sundi,» ütles Sihtmäe. Kui ametnik satub rünnakuohtu, on talle teada protseduurid, kuidas kiiresti abi saada. Sihtmäe sõnul arvestavad ametnikud alati võimalusega, et vanglas on kriisioht.

Vangide puhul, kes ametnikele vastu hakkavad, on Sihtmäe teada üldjuhul tegemist kindlate vangidega. «Enamasti on nende puhul tegemist vägivaldse kuriteo toime pannud vangidega, kuid kindlasti pole see reegel,» ütles ta ja lisas, et eraldi sellekohast statistikat justiitsministeerium ei kogu.

Sihtmäe sõnul on justiitsministeeriumi jaoks on oluline reageerida igasugusele õigusrikkumisele, et aidata vangidel paremini aru saada, kuidas ühiskond niisugust käitumist ei talu. «Kui vangla rikkumistele piisavalt tõsiselt ei reageeriks, siis võiksid vangid vanglast välja tulla uskumusega, nagu olekski selline käitumine tavaline,» lisas ta.