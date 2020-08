Üliõpilasteatri A-festival jääb koroonapiirangute tõttu ära

A-festivali peakorraldaja Kelly Kittus ütles, et suve keskel oli üliõpilasteater optimistlik ning jätkas festivaliplaane truppidega nendest riikidest, mis sel hetkel suletud polnud. «Kahjuks muutub olukord maailmas iga päevaga ning viimased kaks nädalat on kindlalt näidanud, et kutsutud trupid ilma karantiinita Eestisse ei pääse, mis meie suureks kurvastuseks teeb festivali korraldamise meist sõltumatult võimatuks,» ütles Kittus, kelle sõnul teeb üliõpilasteater ettevalmistusi järgmise aasta festivaliks.