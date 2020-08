Maramaale kerkib võimas päikesepark

Sel suvel Tartust Saadjärve poole sõitjad on tõenäoliselt märganud, et mõne kilomeetri kaugusele linnapiirist, Maramaale on rajatud suur päikesepark. See on üks paljudest, mis on viimastel aastatel ehitatud, sest tehnoloogia odavneb ning riik pakub taastuvenergia tootmise toetusi. Pelgalt Tartumaale on tänavu liitumistaotluse esitanud üle 400 elektritootja.