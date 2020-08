Tartu linnavalitsus ehitab sel aastal Tüve tänavale planeeritud neljast sotsiaalkortermajast kaks. Need on kavandatud alale, kus praegu tegutseb taarapunkti pidav ettevõtja, seal asub ka tasuline parkla. Tüve 2 ja 4 aadressile tuleb kokku 56 korterit, millest 14 on mõeldud liikumisraskustega inimestele. Neile rajatakse lihtsustatud sissepääsud ja kohandatakse sanitaarruumid invanõuetele vastavaks.